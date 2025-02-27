Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова»

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Экс-защитник «Рубина» Сесар Навас считает уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» перед стартом второй части РПЛ странным.

«Странно, что Карпин решил уйти из «Ростова» сейчас, так близко к возобновлению чемпионата. Было бы логично, если бы Альба начал предсезонку уже в качестве главного тренера. Мы никогда не узнаем причины этого решения», – передает слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, Валерий Карпин возглавлял «Ростов» в период с 2017 по 2021, а также с 2022 по 2024 годы. Причиной своего ухода из команды он назвал желание сосредоточиться на работе в сборной России.

Сесар Навас выступал за «Рубин» в период с 2009 по 2015, а также с 2017 по 2018 год. С казанцами защитник брал чемпионство, Кубок и Суперкубок России.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ текущего сезона на восьмом месте в таблице. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.