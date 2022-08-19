Бывший защитник «Ак Барса» покинул «Барыс»

Бывший защитник «Ак Барса» Тимур Фаткуллин покинул «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Отмечается, что соглашение хоккеиста с клубом было расторгнуто по обоюдному согласию. Пробный контракт с 25-летним россиянином заключенный в июле, был рассчитан до 31 августа 2022 года.

Напомним, в последний раз Фаткуллин выступал в КХЛ в сезоне-2018/19 в составе нижнекамского «Нефтехимика». Также в лиге защитник играл за новокузнецкий «Металлург», «Торпедо» и «Ак Барс».

В общей сложности Фаткуллин провёл в Континентальной хоккейной лиге 73 матча, он забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач при показателе полезности «-16».