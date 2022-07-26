Бывший защитник «Ак Барса» переходит в минское «Динамо»

Тридцатишестилетний защитник Алексей Емелин подпишет контракт с минским «Динамо». Белорусский клуб выложил специальный ролик, в котором Емелин уже позирует в форме «зубров».

Игрок выступал в минувшем сезоне за омский «Авангард». В 43 встречах регулярки КХЛ он набрал 8 (2 + 6) очков. В плей-офф на его счету 13 матчей и 5 (2 + 3) очков.

Емелин является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, два из которых он завоевал в составе казанского «Ак Барса» в 2009 и 2010 годах. За казанский клуб уроженец Тольятти в 2007–2011 и в 2012–2013 провел 229 матчей, в которых набрал 40 очков (14 + 26). На его счету также победа на ЧМ-2012.

Еще больше Емелин сыграл в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предейторс» — 456 матчей, тогда как в КХЛ — 339.