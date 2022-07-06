Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков войдет в тренерский штаб «Спартака»

Бывший игрок казанского «Ак Барса» и канадского «Монреаля» Андрей Марков войдет в тренерский штаб Бориса Миронова в хоккейном московском клубе «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.ru

43-летний специалист выступал за «Монреаль» в НХЛ, завоевывал Кубок Гагарина вместе с казанским «Ак Барсом» в 2018-м году, а также выигрывал чемпионат мира 2008-го года в составе сборной России.

После завершения карьеры игрока в 2020 году, Марков вошел в тренерский штаб подольского «Витязя», где проработал один сезон.