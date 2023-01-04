Бывший зампред Арбитража РТ стал судьей Верховного суда Татарстана

Судьей Верховного суда Республики Татарстан назначен Юсуп Сахапов. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Юсуп Замилович Сахапов родился 11 января 1966 года в деревне Нижние Абдулово Альметьевского района Татарской АССР. В 1992 году окончил юридический факультет КГУ. Заслуженный юрист РТ. Кандидат юридических наук.

В 1991-1992 годах работал консультантом Советского районного суда Казани, с 1992 по 1996 год работал судьей Советского районного суда Казани. С 1996 по 2013 год был заместителем председателя Арбитражного суда РТ, затем до 2014 года работал обычным судьей в республиканском Арбитраже. В 2014-м стал председателем Азнакаевского городского суда.

Кроме того, этим же указом главы государства судьей Ново-Савиновского райсуда Казани назначен Максим Храмов. Ранее Максим Александрович Храмов служил мировым судьей судебного участка №2 по Чистопольскому судебному району.