Бывший замминистра обороны Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни

На 57-м году жизни скончался бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко. Об этом РИА «Новости» сообщили его близкие.

Он родился в Житомире, окончил Рязанское воздушно-десантное училище и Академию госслужбы. Его карьера включала службу в Вооруженных силах, участие в боевых действиях, а затем работу в МЧС, где он участвовал в многочисленных спасательных операциях.

С 2012 по 2024 год Садовенко занимал пост руководителя аппарата министра обороны, а в 2014 году получил звание генерал-полковника.