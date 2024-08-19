Бывший замглавы Минпромторга РТ стал заместителем министра строительства России

Алмаз Хусаинов

Фото: t.me/minstroyrf/

Бывший заместитель министра промышленности и торговли Татарстана 36-летний Алмаз Хусаинов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее Хусаинов работал заместителем руководителя секретариата вице-премьера России Марата Хуснуллина. Теперь он будет трудиться в команде другого выходца из Татарстана — министра строительства РФ Ирека Файзуллина.

Пресс-служба Минстроя РФ в своем Telegram-канале уточнила, что новый замминистра «будет отвечать за вопросы регионального развития и стимулирования отраслей экономики отдельных субъектов Российской Федерации». При этом его обязанности будут закреплены в ведомственном приказе.

Алмаз Шаукатович Хусаинов работал заместителем министра промышленности и торговли Татарстана с апреля 2014 по август 2020 года, после чего перешел на работу в секретариат заместителя Председателя Правительства России. До этого трудился на Зеленодольском заводе имени Горького, в Минпромторге России и Минсельхозе РФ.