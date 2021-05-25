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Ру Тат
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25 мая 2021  08:08

Бывший замдиректора «Ак Барс Арены» стал генеральным директором ФК «Крылья Советов»

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Бывший замдиректора «Ак Барс Арены» Вадим Андреев стал генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара). На этом посту он заменил Евгения Калакуцкого.

Андреев – уроженец Риги, его отец с 2004 по 2007 годы был главным тренером сборной Латвии по футболу. В 2012 году, когда Вадиму Андрееву было 24 года, он стал заместителем генерального директора стадиона «Ак Барс Арена» (тогда – «Казань Арена») еще в начале строительства объекта. Позднее он стал управляющим стадионом.

В 2016-м году Андреев покинул Казань, заняв должность заместителя гендиректора по эксплуатации стадионов ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Эта компания являлась заказчиком строительства нескольких стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе «Самара Арены».

Клуб из Самары в минувшем сезоне занял первое место в ФНЛ и в следующем сезоне сыграет в премьер-лиге. В составе «Крыльев Советов» в прошедшем первенстве играли экс-игроки казанского «Рубина» Александр Гацкан и Максим Канунников.

#фк крылья советов #казань арена #ак барс арена
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