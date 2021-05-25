Бывший замдиректора «Ак Барс Арены» стал генеральным директором ФК «Крылья Советов»

Бывший замдиректора «Ак Барс Арены» Вадим Андреев стал генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара). На этом посту он заменил Евгения Калакуцкого.

Андреев – уроженец Риги, его отец с 2004 по 2007 годы был главным тренером сборной Латвии по футболу. В 2012 году, когда Вадиму Андрееву было 24 года, он стал заместителем генерального директора стадиона «Ак Барс Арена» (тогда – «Казань Арена») еще в начале строительства объекта. Позднее он стал управляющим стадионом.

В 2016-м году Андреев покинул Казань, заняв должность заместителя гендиректора по эксплуатации стадионов ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Эта компания являлась заказчиком строительства нескольких стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе «Самара Арены».

Клуб из Самары в минувшем сезоне занял первое место в ФНЛ и в следующем сезоне сыграет в премьер-лиге. В составе «Крыльев Советов» в прошедшем первенстве играли экс-игроки казанского «Рубина» Александр Гацкан и Максим Канунников.