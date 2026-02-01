Бывший хореограф Тутберидзе похвалил Валиеву за дебют после дисквалификации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что ожидал успешного возвращения Камилы Валиевой на соревнования. Его слова приводит «Матч ТВ».

В субботу Валиева впервые после дисквалификации выступила на чемпионате России по прыжкам и исполнила четверной тулуп. Железняков отметил, что всегда считал фигуристку «Богом поцелованной девочкой» и предсказывал сильное выступление. Он добавил, что Валиева много пережила и заслуживает лучших результатов.

Спортсменка отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и в ноябре 2025 года начала тренировки в группе Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 31 января по 1 февраля в Москве.