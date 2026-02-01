news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2026 10:58

Бывший хореограф Тутберидзе похвалил Валиеву за дебют после дисквалификации

Читайте нас в
Телеграм
Бывший хореограф Тутберидзе похвалил Валиеву за дебют после дисквалификации
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что ожидал успешного возвращения Камилы Валиевой на соревнования. Его слова приводит «Матч ТВ».

В субботу Валиева впервые после дисквалификации выступила на чемпионате России по прыжкам и исполнила четверной тулуп. Железняков отметил, что всегда считал фигуристку «Богом поцелованной девочкой» и предсказывал сильное выступление. Он добавил, что Валиева много пережила и заслуживает лучших результатов.

Спортсменка отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и в ноябре 2025 года начала тренировки в группе Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 31 января по 1 февраля в Москве.

#фигурное катание #Камила Валиева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

31 января 2026
Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

31 января 2026