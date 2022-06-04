Бывший хавбек «Рубина» Нобоа признан лучшим игроком РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt назвал 37-летнего эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком РПЛ сезона-2021/22. Второе место занял вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, третье — полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо.

Первый зарубежным клубом Нобоа стал казанский «Рубин», где он играл в 2007-2011 и 2018 гг., забив 24 гола в 119 матчах. В Казани Кристиан стал не только двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России, но и нашел жену Ольгу, родившую ему двух сыновей.

«После длительных обсуждений было принято решение, что лучшим игроком РПЛ сезона-2021/2022 был выбран Кристиан Нобоа. В 37 лет Кристиан будто проживает вторую молодость, став ключевым и системообразующим футболистом в команде Владимира Федотова», — так прокомментировали в Transfermarkt свой выбор.

В прошедшем сезоне 37-летний эквадорец забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач в 25 матчах. Вместе с «Сочи» он выиграл серебряные медали РПЛ. Кроме того, в 2018 году Нобоа стал чемпионом России в составе «Зенита». За свою сборную Нобоа провел 83 матча, забив 4 гола. Эквадорец давно и уверенно говорит по-русски и очень уважает работу журналистов, что, увы, нечасто встречается у наших спортсменов.