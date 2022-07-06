Бывший вратарь «Ак Барса» стал руководителем вратарей в «Динамо»

Экс-вратарь московского «Динамо», 42-летний Александр Еременко занял должность руководителя клубной системы вратарей. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«После 17 сезонов в составе московского „Динамо“ Александр Еременко принял решение о завершении спортивной карьеры. Руководство ХК „Динамо“ Москва предложило легендарному вратарю продолжить работу на благо родного клуба, и на это предложение Александр ответил согласием. Перед новым руководителем клубной системы вратарей ставится задача выстроить единую программу подготовки вратарей во всех командах московского „Динамо“ начиная от Академии имени А. И. Чернышева, заканчивая командой мастеров», — говорится в заявлении клуба. Еременко выступал за бело-голубых с 2002 по 2005 год, а также с 2011 по 2022 год.

В казанском «Ак Барсе» Еременко выступал в 2005–2007 годах, став двукратным бронзовым призером чемпионата России. Затем перешел в уфимский «Салават Юлаев» и завершил карьеру в «Динамо», с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012 и 2013). Также он выигрывал трофей в составе «Салавата Юлаева» (2011).