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Происшествия 2 сентября 2024 16:07

Врача из Татарстана обвиняют в выдаче фиктивных сертификатов о вакцинации за взятку

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Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего врача Осиновской амбулатории Зеленодольской ЦРБ, обвиняемой в совершении 18 эпизодов получений взяток и служебного подлога. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2020-2023 годы врач получила более 112 тыс. рублей за незаконную выдачу 11 фиктивных листов нетрудоспособности, а также сертификатов о якобы проведенной вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Совсем скоро бывший медицинский работник предстанет перед судом.

#взятки #служебный подлог #суд
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