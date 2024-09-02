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Врача из Татарстана обвиняют в выдаче фиктивных сертификатов о вакцинации за взятку
Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего врача Осиновской амбулатории Зеленодольской ЦРБ, обвиняемой в совершении 18 эпизодов получений взяток и служебного подлога. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2020-2023 годы врач получила более 112 тыс. рублей за незаконную выдачу 11 фиктивных листов нетрудоспособности, а также сертификатов о якобы проведенной вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Совсем скоро бывший медицинский работник предстанет перед судом.
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