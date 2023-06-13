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Бывший владелец «Русского радио Рязань» погиб при прыжке с парашютом
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Экс-владелец компаний «Русское радио Рязань» и «Европа плюс Рязань» Сергей Цыганов погиб в Московской области при прыжке с парашютом, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе.
При заходе на посадку мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался.
Помимо радиостанций, ранее Цыганов руководил в Рязани сетью медицинских клиник «Инвитро».
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