Бывший владелец «Русского радио Рязань» погиб при прыжке с парашютом

Экс-владелец компаний «Русское радио Рязань» и «Европа плюс Рязань» Сергей Цыганов погиб в Московской области при прыжке с парашютом, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе.

При заходе на посадку мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался.

Помимо радиостанций, ранее Цыганов руководил в Рязани сетью медицинских клиник «Инвитро».