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Происшествия 13 июня 2023 17:21

Бывший владелец «Русского радио Рязань» погиб при прыжке с парашютом

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Экс-владелец компаний «Русское радио Рязань» и «Европа плюс Рязань» Сергей Цыганов погиб в Московской области при прыжке с парашютом, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе.

При заходе на посадку мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался.

Помимо радиостанций, ранее Цыганов руководил в Рязани сетью медицинских клиник «Инвитро».

#парашютисты
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