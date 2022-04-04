Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим лидером в истории страны

Действующий, 46-й Президент Соединенных Штатов Джо Байден стал худшим лидером в современной истории страны. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что президент Байден нанес Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории», — подчеркнул политик.

В связи с этим Пенс обратил внимание на то, что за 14 месяцев инфляция достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин увеличились на 70%.

«Катастрофический уход из Афганистана, неправильное обращение с пандемией Covid, и этот список можно продолжить», — добавил бывший вице-президент.