Бывший вице-президент «Металлурга» Величкин: «Еще можно перевернуть серию с «Авангардом»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин в беседе с изданием «Legalbet.ru» прокомментировал выступление магнитогорцев против «Авангарда».

Напомним, после трех матчей «лисы» уступают омичам со счетом 0:3 в серии.

«У "Магнитки" всё есть, чтобы перевернуть серию с "Авангардом". Силы присутствуют, умение у мальчишек есть. Они уже сыграны. У Разина достаточно опыта, чтобы всё настроить. Есть прогрессивные помощники. В этом весь спорт.

В чемпионский сезон хоккейный Бог был на нашей стороне, в этом году он почему-то отворачивается. У меня только взгляд со стороны, но в плей-офф коллектив должен быть единой семьей. Конфликты, обиды должны забыться. Они могут друг друга не воспринимать, не уважать, но это всё после игры. На льду — все одна семья! Нужно выполнять установку тренера. Шансы небольшие, но есть. Ещё можно перевернуть серию.

Надо зацепиться за одну игру, и тогда уже шансы будут 60 на 40 в пользу "Авангарда". Сейчас пока 80 на 20. Для "Магнитки" этот "Авангард" тяжёлый. Омичи превосходят в дисциплине и сплочении. Судя по своему опыту, наблюдая за лавкой, она немножко "не такая". Ребята на скамейке ведут себя не так. Нет какого-то единения с тренерами. Они все молча стоят, игроки молча приходят на лавку. Чувствуется, что нет семьи, коллектива. Может быть, я ошибаюсь. А всё остальное есть: скорость, задор, мастерство, молодые вратари, оборона, нападение», – сказал Величкин.