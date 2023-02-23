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Бывший вице-мэр Набережных Челнов получила назначение на КАМАЗе
Бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева стала заместителем председателя профкома ПАО «КАМАЗ» по организационной и кадровой работе. Ее избрали на эту должность на заседании профкома, пишет газета «Челнинские известия».
В своем выступлении Андреева напомнила, что, будучи инженером-электриком по образованию, она сначала работала инженером-конструктором на Заводе транспортного электрооборудования в Автограда, а затем стала зампредседателя профкома предприятия.
После примерно трех лет работы в заводской профсоюзной организации общественница перешла в горком КПСС и городскую администрацию. Однако она все-таки успела поработать на КАМАЗе: с 2001 по 2004 год Андреева была помощником заместителя генерального директора автогиганта по корпоративной стратегии.
«Буду прикладывать все свои знания и умения для обеспечения необходимых условий и выполнения поставленных перед нашей профсоюзной организацией задач», — заверила будущих коллег Андреева.
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