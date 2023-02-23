Бывший вице-мэр Набережных Челнов получила назначение на КАМАЗе

Бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева стала заместителем председателя профкома ПАО «КАМАЗ» по организационной и кадровой работе. Ее избрали на эту должность на заседании профкома, пишет газета «Челнинские известия».

В своем выступлении Андреева напомнила, что, будучи инженером-электриком по образованию, она сначала работала инженером-конструктором на Заводе транспортного электрооборудования в Автограда, а затем стала зампредседателя профкома предприятия.

После примерно трех лет работы в заводской профсоюзной организации общественница перешла в горком КПСС и городскую администрацию. Однако она все-таки успела поработать на КАМАЗе: с 2001 по 2004 год Андреева была помощником заместителя генерального директора автогиганта по корпоративной стратегии.

«Буду прикладывать все свои знания и умения для обеспечения необходимых условий и выполнения поставленных перед нашей профсоюзной организацией задач», — заверила будущих коллег Андреева.

Флера Андреева занимала пост вице-мэра Набережных Челнов с 1994 по 1998 год, заместителя главы администрации Набережных Челнов — с 1998 по 2001 и с 2004 по 2005 год, заместителя руководителя исполкома города — с 2006 по 2009 год, заместителя главы муниципального образования Челнов — с 2010 по 2020 год. Депутат городского Совета IV созыва. После ухода из горадминистрации некоторое время трудилась начальником отдела в компании, которая управляет горно-туристическим центром ПАО «Газпром».