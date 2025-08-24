Бывший ведущий «Вестей» Юрий Ростов умер в США

В Соединенных Штатах скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов. Об этом рассказал тележурналист, режиссер и продюсер Михаил Дегтярь, передает РБК.

В 1991 году Юрий Ростов и Светлана Сорокина начали вести восьмичасовой выпуск программы «Вести». Телезрителям запомнился выпуск от 7 ноября 1991-го – из-за технических заминок журналист в прямом эфире раскритиковал режиссера Сергея Уваркина.

«Что-то происходит у нас, но режиссер об этом не сообщает – как всегда», – заявил, в частности, Ростов, назвав фамилию Уваркина и потребовав объяснить, что «происходит уже столько времени».

Позднее, в 1993 году, ведущий стал корреспондентом «Вестей» в США. В 1997-м Ростов рассказал журналу «Коммерсантъ Деньги», что бросил работу собкора, потому что решил стать брокером в США.

Впрочем, через полгода работы в брокерской конторе журналист устроился заведующим отделом новостей в телерадиокомпании WMNB из Нью-Джерси, работающей преимущественно на русскоязычный рынок.