Бывший тренер «Спартака» рассказал, за кого заслуживает Золотой мяч

Фото: avfc.co.uk

Экс-наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, кто по его мнению заслуживает получить «Золотой мяч» в 2026 году.

«Гарри Кейн󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Именно они заслуживают победы. Но не я буду решать, кто победит. Если бы мне пришлось выбирать одного для своей команды? Нет, я не могу выбрать!» — сказал Эмери Actu Foot.

Церемония вручения Золотого мяча пройдет сегодня в Лондоне в час ночи по Москве.