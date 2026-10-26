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На главную ТИ-Спорт 26 октября 2026 23:38

Бывший тренер «Спартака» рассказал, за кого заслуживает Золотой мяч

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Бывший тренер «Спартака» рассказал, за кого заслуживает Золотой мяч
Фото: avfc.co.uk

Экс-наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, кто по его мнению заслуживает получить «Золотой мяч» в 2026 году.

«Гарри Кейн󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Именно они заслуживают победы. Но не я буду решать, кто победит. Если бы мне пришлось выбирать одного для своей команды? Нет, я не могу выбрать!» — сказал Эмери Actu Foot.

Церемония вручения Золотого мяча пройдет сегодня в Лондоне в час ночи по Москве.

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