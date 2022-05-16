Бывший тренер и игрок «Ак Барса» Завьялов будет работать в «Витязе»

Сегодня новый главный тренер подмосковного «Витязя» Владимир Леонтьев огласил членов своего тренерского штаба. С защитниками будет заниматься Александр Завьялов.

51-летний Завьялов, чемпион России 1998 года в составе казанского «Ак Барса», затем работал тренером защитников «Ак Барса» в 2016-2019 гг. Начинал тренерскую биографию в «Ариаде Акпарс», работал в челябинском «Тракторе» (2020-2021), нижнекамском «Нефтехимике» (2021-2022) вместе с Леонтьевым, который и позвал его с собой в «Витязь».