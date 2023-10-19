Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» заочно арестован по делу о хищении 600 млн рублей

В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова по делу о хищении 600 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции Мешкова.

Как указано в сообщении, бывший топ-менеджер участвовал в хищении более 600 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию головной органзации компании – стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Согласно имеющимся данным, Мешков проходит по делу, которое было возбуждено СК еще в январе 2019 года.