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Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» заочно арестован по делу о хищении 600 млн рублей
В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова по делу о хищении 600 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.
Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции Мешкова.
Как указано в сообщении, бывший топ-менеджер участвовал в хищении более 600 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию головной органзации компании – стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Согласно имеющимся данным, Мешков проходит по делу, которое было возбуждено СК еще в январе 2019 года.
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