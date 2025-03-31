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Политика 31 марта 2025 08:31

Бывший советник главы Пентагона: Зеленский сбежит из Украины после окончания конфликта

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский попытается покинуть страну любыми способами после завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макгрегора, Зеленский ведет себя вызывающе, опираясь на военную поддержку США. Однако, если Дональд Трамп прекратит поставки, Президенту Украины придется срочно искать пути бегства.

Макгрегор добавил, что, как только Трамп даст понять, что хочет завершить конфликт, Зеленский и его окружение начнут «паковать чемоданы с деньгами и искать самолеты, поезда и автомобили, чтобы покинуть Украину».

Макгрегор также обвинил окружение Зеленского в коррупции и подчеркнул, что единственная надежда украинского лидера – это поддержка тех, кто изначально способствовал началу конфликта.

#сша и украина #Дональд Трамп #Владимир Зеленский
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