Бывший сотрудник районного исполкома предстанет перед судом за передачу взятки

Бывший сотрудник Мамадышского районнного исполкома предстанет перед судом за передачу взятки.

Оказалось, что в 2022 году заведующий пообещал двум знакомым передать сотрудникам взятку в размере 35 тысяч рублей за помощь в беспрепятственном получении соцвыплат по программе «Демография».

После того, как комиссия по вопросом соцпомощи одобрила выделение мужчинам 150 тысяч и 220 тысяч рублей, часть денег они передали заведующему сектором.

Расследование по делу продолжается.