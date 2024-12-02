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Бывший сотрудник районного исполкома предстанет перед судом за передачу взятки
Бывший сотрудник Мамадышского районнного исполкома предстанет перед судом за передачу взятки.
Оказалось, что в 2022 году заведующий пообещал двум знакомым передать сотрудникам взятку в размере 35 тысяч рублей за помощь в беспрепятственном получении соцвыплат по программе «Демография».
После того, как комиссия по вопросом соцпомощи одобрила выделение мужчинам 150 тысяч и 220 тысяч рублей, часть денег они передали заведующему сектором.
Расследование по делу продолжается.
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