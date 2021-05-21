Бывший сотрудник колонии из РТ получил автомобиль в качестве взятки за покровительство

42-летнего экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в декабре 2018 года мужчина, будучи начальником центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-5, получил от предпринимателя автомобиль Hyundai Creta за общее покровительство. Кроме того, предприятию этого бизнесмена прощалась задолженность перед колонией.

На бывшего сотрудника завели уголовное дело за пособничество в мошенничестве, превышение служебных полномочий и получение взятки. По решению суда его заключили под стражу, расследование дела продолжается.