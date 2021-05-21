news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  17:32
Павел Климчак

Бывший сотрудник колонии из РТ получил автомобиль в качестве взятки за покровительство

news_top_970_100

42-летнего экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в декабре 2018 года мужчина, будучи начальником центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-5, получил от предпринимателя автомобиль Hyundai Creta за общее покровительство. Кроме того, предприятию этого бизнесмена прощалась задолженность перед колонией.

На бывшего сотрудника завели уголовное дело за пособничество в мошенничестве, превышение служебных полномочий и получение взятки. По решению суда его заключили под стражу, расследование дела продолжается.

#взятка #превышение полномочий #исправительная колония
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное