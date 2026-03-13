Бывший руководитель муниципального ТВ стал оператором БПЛА в зоне СВО

Участник специальной военной операции Евгений с позывным Космос, который два года назад возглавлял муниципальное телевидение в Тетюшском районе Татарстана, сегодня служит в подразделении специального назначения Южной группировки войск.

Военнослужащий является специалистом по применению разведывательных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, за время службы ему приходилось работать практически со всеми типами беспилотников, используемых на передовой, – от квадрокоптеров и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных аппаратов.

«Опыт работы при желании стать оператором БПЛА, конечно, приветствуется, но не является основополагающим. Он не говорит о том, что пилот станет успешным. Гораздо важнее обучаемость и, конечно, желание. Если человек захочет научиться, его ничто не остановит», – рассказал Евгений.

По его словам, подготовка операторов беспилотников проходит под руководством опытных специалистов. При этом работа с БПЛА в условиях боевых действий фактически становится естественным отбором.

«Те, кто не хочет учиться или по каким-то причинам не может овладеть навыками управления, быстро отпадают. Эта работа требует огромного внимания, координации и умения принимать логические и стратегические решения», – отметил боец.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Срок обучения зависит от типа беспилотной системы. Некоторые курсы занимают всего несколько дней, другие – от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Возраст значения не имеет. Я лично работал с ребятами 18–20 лет – они отлично обучаются. Есть и парни старше 50 лет, которые также легко осваивают управление БПЛА, находят себя в этой сфере и выполняют боевые задачи», – добавил Евгений.

В Татарстане при заключении контракта с Министерством обороны РФ предусмотрена одна из самых высоких единовременных выплат в Приволжском федеральном округе – 2,9 млн рублей. Из них 2,5 млн рублей выделяются из бюджета республики, еще 400 тыс. рублей предоставляет Минобороны России.

Получить дополнительную информацию о службе по контракту можно в военном комиссариате Тетюшского района по адресу: город Тетюши, улица Свердлова, дом 67. Телефоны: 8 (84373) 2-50-46, 2-50-48.