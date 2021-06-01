Бывший разыгрывающий УНИКСа едет на Олимпиаду в Токио

Защищавший цвета казанского УНИКСа в 2014–2019 годах 35-летний защитник Антон Понкрашов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что сыграет на Олимпиаде в Токио.

«Сейчас я с удовольствием готовлюсь на базе сборных России в Анапе к Олимпийским играм в Токио. Это сборная по баскетболу 3 х 3», — пояснил собеседник агентства.

«Условия на базе идеальные, сама база прекрасная, грех было не воспользоваться шансом поехать на Олимпиаду», — добавил Антон, нынешний сезон отыгравший в подмосковных «Химках».