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24 августа 2021  18:45

Бывший работник службы безопасности «Рубина» стал начальником СБ в челнинском «КАМАЗе»

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Бывший старший специалист службы безопасности футбольного клуба «Рубин» Дамир Хабибуллин стал начальником службы безопасности ФК «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба команды из Набережных Челнов.

Дамир Хабибуллин

Хабибуллин работал в «Рубине» с 2006-го по 2019-й год. После этого перешел на работу в клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», где работал заместителем руководителя по безопасности.

Ранее вопросы безопасности в ФК «КАМАЗ» курировал заместитель гендиректора по безопасности Габдрашид Мифтахов, который покинул клуб.

ФК «КАМАЗ» делит места с 7-го по 10-е в первенстве ФНЛ после 7-ми сыгранных матчей. На счету челнинцев 11 очков. Столько же набрали нижнекамский «Нефтехимик», владикавказская «Алания» и «Краснодар-2». 

Завтра, 25 августа, «КАМАЗ» во Владимире встретится с местным «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. А 29 августа в 8-м туре ФНЛ челнинцы дома сыграют с воронежским «Факелом».

#фк камаз #фк рубин
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