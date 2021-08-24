Бывший работник службы безопасности «Рубина» стал начальником СБ в челнинском «КАМАЗе»

Бывший старший специалист службы безопасности футбольного клуба «Рубин» Дамир Хабибуллин стал начальником службы безопасности ФК «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба команды из Набережных Челнов.

Дамир Хабибуллин

Хабибуллин работал в «Рубине» с 2006-го по 2019-й год. После этого перешел на работу в клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», где работал заместителем руководителя по безопасности.

Ранее вопросы безопасности в ФК «КАМАЗ» курировал заместитель гендиректора по безопасности Габдрашид Мифтахов, который покинул клуб.



ФК «КАМАЗ» делит места с 7-го по 10-е в первенстве ФНЛ после 7-ми сыгранных матчей. На счету челнинцев 11 очков. Столько же набрали нижнекамский «Нефтехимик», владикавказская «Алания» и «Краснодар-2».

Завтра, 25 августа, «КАМАЗ» во Владимире встретится с местным «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. А 29 августа в 8-м туре ФНЛ челнинцы дома сыграют с воронежским «Факелом».