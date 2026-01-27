news_header_top
Происшествия 27 января 2026 15:37

Бывший пристав-исполнитель в Казани пойдет под суд за взятку

В Казани бывший судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по делу о взятках. Его обвиняют в получении денежного вознаграждения за незаконное прекращение исполнительных производств, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что в 2021–2025 годах пристав Ново-Савиновского РОСП вел несколько исполнительных производств в отношении жителя Казани на сумму свыше 1,6 млн рублей. За взятку в 62 тыс. рублей он незаконно прекратил производства и не применил меры принудительного исполнения.

Позднее он получил еще 23 тыс. рублей от того же человека – за снятие ограничений в отношении его сестры, которая планировала выезд за границу.

Уголовное дело направлено в суд.

#взятка #приставы #антикоррупция
