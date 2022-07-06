Экс-президент Украины Янукович призвал украинцев самих определять свое будущее

Гражданам Украины следует отрешиться от политики, которую проводит нынешняя власть, и самим определяться, хотят ли они продолжения войны или мира. Такое мнение высказал экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщает ТАСС.

«Граждане сами должны сделать выбор — воевать <...> либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — заявил бывший политик в обращении, которое опубликовал его пресс-секретарь на странице в социальной сети Facebook*.

По оценке Януковича, действия нынешних властей Украины принесли стране большой вред, их политику он назвал «авантюристской».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.

*Социальная сеть запрещена в России. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана на территории страны экстремистской.