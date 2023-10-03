Бывший Премьер СССР Рыжков досрочно покинул Совет Федерации

Мандат сенатора досрочно сдал 94-летний Николай Рыжков. Таким образом, верхнюю палату парламента покинул старейший ее представитель, бывший председатель Совета министров СССР. Об этом со ссылкой на постановление о досрочном прекращении полномочий сенатора сообщают «Ведомости».

Документ вступил в силу 25 сентября.

Рыжков занимал пост сенатора с 2003 года — в последний раз (в 2021-м) полномочиями его наделил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Рыжков рассказал РИА Новости, что покинуть пост он вынужден из-за возраста. «Я посмотрел свой паспорт и сказал „хватит“», — признался политик.