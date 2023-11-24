Бывший Премьер-министр России Касьянов* признан иноагентом

Бывший Премьер-министр России Михаил Касьянов* включен в реестров иноагентов. Информация появилась на сайте Минфина.

В сообщении говорится, что Касьянов* принимал участие в распространении материалов и сообщений иноагентов, недостоверных сведений о решениях российских властей. Он выступал против специальной военной операции, является членом объединения, целью которого является дискредитация внешней и внутренней политики России. В настоящее время живет за рубежом.

Помимо него, в список включены журналисты Илья Давлятчин* и Идрис Юсупов*, историк Илья Венявкин* и одна организация — ООО «Люди»**.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

**Внесено в реестр организаций — иностранных агентов.