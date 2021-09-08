Бывший посол Штатов Макфол обеспокоен наличием сторонников идей Путина в США и Европе

У Президента России Владимира Путина имеются сторонники его идеологии в США и Европе. Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол на круглом столе, посвященном отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина, сообщает РИА Новости.

Как считает экс-посол США, Владимир Путин первые годы выстраивал диалог исключительно с гражданами своей страны, однако позже его мировоззренческая концепция перешла и за рубеж.

«Есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», — отметил бывший посол США.

Одним из каналов продвижения идеологии Президента РФ Макфол назвал телеканал RT, который больше всего представлен в соцсетях на немецком языке.