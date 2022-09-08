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Спорт
8 сентября 2022  15:38
Артур Халилуллов

Бывший помощник Квартальнова в «Ак Барсе» Горбенко стал тренером в «Сочи»

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ХК «Сочи» официально объявил в своих соцсетях о назначении старшим тренером Игоря Горбенко. Контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона.

Напомним, что Горбенко входил в тренерский штаб Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе». Казанцы вылетели в первом раунде плей-офф прошлого сезона и оба специалиста были уволены из «Ак Барса».

Отметим, что Дмитрий Квартальнов на данный момент без работы. На его место руководство казанского клуба назначило Олега Знарка.

Помимо «Ак Барса», Юрий Горбенко работал в СДЮШОР «Локомотив» (Ярославль), главным тренером команд «Мытищинские Атланты» (Мытищи), «Локо» (Ярославль), «Капитан» (Ступино), тренером команд «Русские Витязи» (Чехов), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль).

#хоккей #дмитрий квартальнов #кхл #Ак барс
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