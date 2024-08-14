Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бывший полицейский Пестречинского района пойдет под суд за регистрацию 36 мигрантов
В Пестречинском районе бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По данным следователей, в период с 2021 по 2022 год инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пестречинскому району незаконно зарегистрировал 36 иностранных граждан. Он указал, что мигранты якобы проживают в двух частных домах в селе Куюки, однако в действительности они там не жили. Процедура регистрации проходила без участия собственников жилья, которые ничего о ней не знали.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников