Бывший полицейский Пестречинского района пойдет под суд за регистрацию 36 мигрантов

В Пестречинском районе бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следователей, в период с 2021 по 2022 год инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пестречинскому району незаконно зарегистрировал 36 иностранных граждан. Он указал, что мигранты якобы проживают в двух частных домах в селе Куюки, однако в действительности они там не жили. Процедура регистрации проходила без участия собственников жилья, которые ничего о ней не знали.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.