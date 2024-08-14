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Происшествия 14 августа 2024 14:57

Бывший полицейский Пестречинского района пойдет под суд за регистрацию 36 мигрантов

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В Пестречинском районе бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следователей, в период с 2021 по 2022 год инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пестречинскому району незаконно зарегистрировал 36 иностранных граждан. Он указал, что мигранты якобы проживают в двух частных домах в селе Куюки, однако в действительности они там не жили. Процедура регистрации проходила без участия собственников жилья, которые ничего о ней не знали.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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