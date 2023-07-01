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Бывший первый замначальника Генштаба Манилов скончался в возрасте 84 лет
Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов умер на 85-м году жизни. Об этом рассказал представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, военачальник скончался после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.
Дерябин уточнил, что Манилова похоронят 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Начинал службу в Южной группе Советских войск (дислоцированной в Венгрии) командиром разведвзвода, но после перевода в Забайкальский военный округ трудился в окружной газете «На боевом посту». C 1972 года работал в газете «Красная звезда». С 1978-го — в аппарате Министерства обороны СССР.
С 1989 по 1992 год — начальник пресс-центра, а затем Управления информации Министерства обороны СССР. В 1992-м — начальник Управления информации Объединенных Вооруженных сил (ОВС) СНГ. В 1992-1993 годах — пресс-секретарь главнокомандующего ОВС СНГ Евгения Шапошникова.
С 1993 по 1996 год работал в Совете безопасности РФ сначала помощником секретаря, а потом его заместителем. С сентября 1996 по июнь 2001 года — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. На этом посту руководил информационным обеспечением действий российских войск в ходе второй чеченской кампании.
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