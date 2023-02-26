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Бывший офицер разведки США Скотт Риттер спрогнозировал разгром ВСУ этой осенью
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Бывший офицер разведки Корпуса морпехов США Скотт Риттер спрогнозировал уничтожение «украинской военной машины» уже осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», – заявил специалист.
Он считает, что разгром украинской армии и пленение оставшихся солдат ожидается к октябрю.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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