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Политика 26 февраля 2023 20:57

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер спрогнозировал разгром ВСУ этой осенью

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Бывший офицер разведки Корпуса морпехов США Скотт Риттер спрогнозировал уничтожение «украинской военной машины» уже осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», – заявил специалист.

Он считает, что разгром украинской армии и пленение оставшихся солдат ожидается к октябрю.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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