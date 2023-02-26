Бывший офицер разведки США Скотт Риттер спрогнозировал разгром ВСУ этой осенью

Бывший офицер разведки Корпуса морпехов США Скотт Риттер спрогнозировал уничтожение «украинской военной машины» уже осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», – заявил специалист.

Он считает, что разгром украинской армии и пленение оставшихся солдат ожидается к октябрю.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.