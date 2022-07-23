Бывший офицер американской разведки: Россия побеждает Запад по всем фронтам

Россия смогла одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом. Так считает бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя, — заявил он. — На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу».

Риттер отметил, что ничто не сможет остановить движение России вперед по всем трем направлениям. В качестве примера он назвал недавний уход Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с должности и отставку итальянского Премьера Марио Драги, передает РИА Новости.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.