Бывший наставник УНИКСа остался в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером итальянцем Андреа Тринкьери, возглавлявшим казанский УНИКС в сезоне 2013-2014 гг.

Новый контракт Тринкьери в «Баварией» рассчитан до 2023 года. Итальянский специалист принял немецкий клуб в 2020 году, перейдя из сербского «Партизана». Ранее в Германии Тринкьери успешно тренировал «БронзБаскет», куда перешел из УНИКСа.

В первом же сезоне с «Баварией» Тринкьери занял 5-е место в регулярном чемпионате Евролиги и вышел в плей-офф — ранее в современной истории клубы из Германии ни разу не квалифицировались в решающую стадию сезона главного кубкового турнира Старого Света. Сам итальянец ранее высказывал желание принять московский ЦСКА, но армейцы продлили на два года контракт со своим греческим настаником Димитрисом Итудисом.

В 1/4 финала Евролиги «Бавария» в пяти матчах уступила в серии «Милану». В финале чемпионата германской бундеслиги мюнхенцы со счетом 1-2 в серии уступили берлинской «Альбе».