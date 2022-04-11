Бывший наставник сборной России Черчесов признан тренером месяца в Венгрии

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов признан лучшим тренером месяца в чемпионате Венгрии по футболу.

Его команда по итогам 27 туров лидирует в таблице чемпионата. Российский специалист возглавил «Ференцварош» в конце 2021 года.

Напомним, что Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020. Его подопечные не смогли выйти из группы.

Ранее Черчесов выводил сборную России в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в России в 2018-м году.