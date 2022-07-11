Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев определился со своим будущим

Бывший игрок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о продолжении своей карьеры. По словам 23-летнего футболиста он уже знает, где будет играть в новом сезоне.

Игрок покинул «Рубин» после вылета казанского клуба в Первую лигу. По итогам прошлого сезона команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место в таблице РПЛ.

«На матч «Локомотив» — «Динамо» приехал на друга посмотреть, на Дениса Макарова. Где я продолжу карьеру? Я уже знаю, но инсайд не дам. РПЛ? Не знаю, увидите», - цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.