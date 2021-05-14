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Ру Тат
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14 мая 2021  18:53

Бывший нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо подписал контракт со швейцарским «Цюрихом»

Бывший нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо подписал контракт со швейцарским «Цюрихом»
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Экс-форвард казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо подписал соглашение с «Цюрихом», который выступает в швейцарской национальной лиге А. Контракт рассчитан на два сезона, сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.

Азеведо последние семь лет (с 2014 года) играл за «Ак Барс», в составе которого набрал 314 очков (112+202) в 420 матчах в КХЛ. В 2018 году он заавоевал Кубок Гагарина в составе казанского клуба.

«Джастин – боец, который идеально вписывается в нашу ДНК. С ним мы нашли снайпера с правым хватом и специалиста по вбрасыванию, которого искали. Джастин хорошо набирал очки во всех своих предыдущих командах. Тренер Рикард Гренборг сможет использовать его как в центре, так и на фланге, что обеспечит тактическую гибкость», – такую оценку новобранцу дал спортивный директор «Цюриха» Свен Лойенбергер.

Напомним, что Азеведо неожиданно покинул «Ак Барс» в конце прошлого года, несмотря на действующий контракт. В «Цюрихе», как и в казанском клубе, нападающий будет выступать под номером «51».

хк ак барс джастин азеведо
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