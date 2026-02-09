news_header_top
Руc Тат
Происшествия 9 февраля 2026 08:44

Бывший начальник камчатской колонии осужден за помощь главарю ячейки АУЕ*

Бывшего начальника камчатской исправительной колонии №5 Ивана Сорокина признали виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Будучи заместителем, а затем и руководителем ИК-5 в 2022-2024 годах, Сорокин договорился с главарем местной ячейки запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» и фактически позволил ему управлять заключенными, не останавливал нарушения и скрывал сам факт существования АУЕ в колонии.

Помимо пяти лет заключения в колонии общего режима, Сорокину также запретили занимать руководящие посты на два года и лишили специального звания «подполковник внутренней службы».

*Организация, запрещенная на территории РФ

#исправительная колония #Камчатка #суд
