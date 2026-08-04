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Общество 4 августа 2026 17:38

Бывший муж жительницы Татарстана утаил от ребенка алименты на 1 млн

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В Бугульминском районе Татарстана приставы добились от мужчины выплаты долга на сумму свыше 1 млн рублей по алиментам на содержание ребенка. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Согласно информации ведомства, мужчина договорился с бывшей женой о выплате алиментов и формально выплачивал средства. Однако женщина заподозрила, что бывший супруг перечисляет значительно меньшие суммы, чем позволял его реальный заработок.

Пристав-исполнитель направила запрос работодателю должника. Выяснилось, что длительное время мужчина выплачивал алименты не в полном объеме. Перерасчет алиментов показал, что за три года отец утаил от ребенка более 1 млн рублей.

Алиментщик решил обжаловать постановление пристава в суде, но потерпел неудачу. После этого мужчина погасил всю задолженность.

#долгипо алиментам #приставы татарстана #алиментщик
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