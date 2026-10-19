Бывший мэр Бугульмы Линар Закиров сыграл сотрудника ДПС в сериале «Вор в загоне»

Бывший глава Бугульмы Линар Закиров, в отношении которого недавно возбудили уголовное дело, появился в сериале «Вор в загоне» на телеканале ТНТ. Экс-чиновник сыграл сотрудника Госавтоинспекции.

Закиров снялся в 10-й серии первого сезона. Он одет в форму ДПС и разговаривает с водителем через открытое окно автомобиля. Имя и фамилия бывшего мэра также указаны в титрах сериала.

Это не первый опыт Закирова в кино. В 2011 году он сыграл милиционера в фильме «Реальная сказка», где также снимались Сергей Безруков и Леонид Ярмольник. Тогда Закиров занимал должность председателя комитета по делам детей и молодежи Казани и еще не возглавлял Бугульму. Его участие в картине подтверждает и личная карточка на «Кинопоиске», где он указан в списке актеров.

До карьеры в муниципальном управлении Закиров работал в правоохранительных органах. В 1999 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, после чего два года служил экспертом в милиции. Позже он руководил культурным центром МВД Татарстана.

Кроме того, Закиров увлекался КВН. Он выступал за команду «Академия 02», которая в 2000 году стала чемпионом республики, а затем играл в составе команды «Четыре татарина».

Закиров возглавлял Бугульму с 2014 года. Ранее «Татар-информ» писал о том, что в апреле 2025-го он досрочно покинул пост после 11 лет работы. Отставка произошла на фоне судебного разбирательства по иску прокуратуры Татарстана об изъятии имущества семьи бывшего чиновника. Позднее в отношении Закирова возбудили уголовное дело.