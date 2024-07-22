Бывший казначей ОПГ «Мамшовские» сознался во всех преступлениях

В стенах Верховного суда Республики Татарстан разворачивается судебный процесс над Юрием Николаевым, известным как «Толстяк». Этот человек, долгие годы управлявший финансами преступной группировки «Мамшовские», целых 15 лет ускользал от правосудия. Однако недавно его настигла рука закона – Николаева задержали в Перми, прямо на пороге съемной квартиры.

В Перми, откуда Николаева доставили на суд, предположительно остались его гражданская жена и несовершеннолетний ребенок. Несмотря на заметный кашель, подсудимый не жалуется на состояние здоровья. Однако в процессе заседания всплыл факт, что Юрий ранее перенес инсульт и находился под наблюдением в психиатрической клинике.

Согласно материалам обвинения, схема преступлений «Мамшовских» была хитроумной: они нанимали водителей КамАЗов, не посвящая их в криминальные планы, и отправляли на завод якобы для законной погрузки и вывоза продукции.

Сообщники среди рабочих помогали преступникам проникнуть на территорию и загрузить грузовики, но покинуть завод удавалось далеко не всегда. Большинство эпизодов квалифицируются как покушения на кражу.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодняшнее заседание ознаменовалось допросом свидетеля, связанного с одной из многочисленных неудачных попыток хищения с предприятия «Нижнекамскнефтехим». План преступников в тот день мог бы сработать идеально, если бы не бдительность заводской охраны.

«Волею случая я оказался начальником смены в тот злополучный день. Заметив подозрительные КамАЗы, я вскоре получил распоряжение их остановить. Больше мне ничего не известно», – рассказал свидетель в суде.

Примечательно, что ни сам Николаев, ни его адвокат не стали задавать вопросы свидетелю. Известно, что обвиняемый признал вину по всем инкриминируемым эпизодам. В отличие от типичного поведения подсудимых, молчаливый Николаев не избегает внимания прессы, спокойно глядя в объективы камер. Его защитник также не возражает против съемки процесса и общения с журналистами.

Деятельность группировки не ограничивалась хищениями. В списке обвинений фигурируют убийства и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятий. Так, в 2004 году жестоко расправились с начальником охраны одного из заводов – гражданином Рахимовым. Ему проломили череп за то, что он обратился в полицию по поводу постоянных попыток краж.

После этого убийства дела преступной группировки пошли в гору, и лишь в 2005 году их удалось остановить при попытке вывезти 15 тонн полистирола.

Николаеву также вменяют организацию убийства члена собственной группировки – некоего Бизяева. Мотивом послужило нападение Бизяева на другого бандита после временного отстранения от прибыльных дел группировки.

Для исполнения этого заказа предположительно был нанят киллер Сорокин. Ему выдали пистолет Макарова и вознаграждение в 150 тысяч рублей. Бизяева расстреляли в так называемом «македонском» стиле – с двух рук из двух пистолетов – недалеко от села Большое Афанасово.