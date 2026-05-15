Бывший игрок «Зенита» Горшков: «Всем ясно, что трансфер Дурана неудачный»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что колумбийский нападающий Джон Дуран не выдержал конкуренции с Александром Соболевым и не принес пользу питерцам.

«Всем ясно, что трансфер Дурана неудачный. Он не смог принести пользу команде и проиграл конкуренцию Соболеву. Александр же удивляет. На каком-то промежутке не мог себя найти, но через желание ему улыбнулась удача.

Саша стал приносить команде пользу, стал основным игроком», - сказал Горшков «Чемпионату».

Ранее стало известно, что 22-летний колумбиец покинул расположение питерского клуба по личным обстоятельствам.

Джон Дуран пополнил ряды «Зенита» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» в феврале 2026 года. Еще до переезда в Санкт-Петербург о форварде говорили как о главной будущей звезде РПЛ. Ранее форвард также успел поиграть за английскую «Астон Виллу» и турецкий «Фенербахче».

Однако Дуран был известен своим непростым характером из-за чего многие эксперты выказывали сомнение о том, что наставник питерцев Сергей Семак сможет сработаться с колумбийским нападающим. В сезоне-2025/26 российской Премьер-лиги Дуран провел шесть игр и забил один гол.

«Зенит» по итогам 29-ти игр возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе петербуржцев 63 очка. Матч 30-го тура команда из Северной столицы проведет в Ростове-на-Дону против «Ростова» 17 мая. Начало - в 18:00 мск.