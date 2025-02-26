Бывший игрок УНИКСа Марио Хезонья выступил за возвращение российских команд в еврокубки

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Бывший игрок казанского УНИКСа, хорватский форвард Марио Хезонья, ныне выступающий за мадридский «Реал», ответил, следит ли он за российским баскетболом после того, как покинул Казань. Он отметил силу Единой лиги ВТБ.

«Слежу ли за турниром и особенно за результатами УНИКСа? Да, да, я недавно смотрел – они были первыми. Конечно, это не так важно, потому что каждую неделю все меняется: то ЦСКА на первом месте, то «Зенит». Это невероятно сильные команды. Также «Локомотив-Кубань». Я слежу за лигой, потому что там Пера, там Миле (Велимир Перасович и Милан Каракас – прим. «ТИ-Спорт»), мои бывшие товарищи по команде».

Также Марио Хезонья заявил, что российские команды необходимо возвращать на европейскую арену. Он заявил, что российские команды очень сильны и в целом поднимут уровень Евролиги и Кубка Европы.

«Всех вернуть. Хватит с этим. Всех вернуть. Они поднимают уровень баскетбола, уровень спорта. В конце концов, я полностью согласен с Димитрисом Итудисом – баскетбол должен нас объединять. Нам нужно сосредоточиться на баскетболе и на спорте. Всех вернуть», — сказал Хезонья «Чемпионату».

Напомним, хорватский форвард выступал за УНИКС в сезоне 2021/2022. После исключения российских команд из Евролиги Хезонья остался в России и доиграл сезон в составе казанской команды, завоевав вместе с ней бронзовые медали Единой лиги.