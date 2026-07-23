Бывший игрок системы «Ак Барса» Хованов получил три года условно

Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов признан виновным в мошенничестве. Вольский районный суд Саратовской области назначил 26-летнему спортсмену наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба суда.

Хованов признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как установило следствие, с июня по декабрь 2023 года он предлагал двум жителям Саратовской области приобрести хоккейную экипировку по ценам ниже рыночных. Потерпевшие передали ему более 3 миллионов рублей, однако товар так и не получили.

Уроженец Саратовской области Хованов является воспитанником хоккейной школы казанского «Ак Барса». В 2016 году в качестве капитана юношеской сборной России он завоевал бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх, а в 2020-м стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В 2018 году нападающий был задрафтован клубом НХЛ «Миннесота», но в лиге не дебютировал, выступая в низших американских лигах. В КХЛ Хованов провел семь матчей за «Ак Барс», не набрав результативных очков. Например, за сезон 2020/21 в «Барсе» игрок получил 52 минуты штрафного времени. Также в его карьере были чемпионаты Белоруссии и Франции.