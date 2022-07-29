Бывший игрок «Рубина» Хакшабанович тренируется в Швеции с «Хальмстадом»

Бывший полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович тренируется в «Хальмстаде», где поддерживает форму, пока занимается поисками новой команды. Об этом сообщает шведский телеканал Fotbollskanalen.

«Наличие игрока такого калибра и его тренировки, естественно, положительно влияют на его уровень. Захочет ли он выступать за команду? Нет, я думаю, что это маловероятно. Для нас это не проблема, но у него есть другие планы», – сказал главный тренер «Хальмстада» Магнус Хаглунд.

В марте игрок приостановил контракт с казанским «Рубином» и перешел в шведский «Юргорден», за который выступал до 30 июня.

Уроженец Черногории Хакшабанович — 25 игр за национальную сборную, 1 гол, перешел в «Рубин» прошлым летом из шведского «Норрчепинга» за 6,5 млн евро. На данный момент, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сеада составляет 5,5 млн евро.