Бывший игрок «Рубина» Владимир Дядюн подписал контракт с воронежским «Факелом»

Бывший нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн подписал контракт с воронежским «Факелом» до конца этого сезона. Об этом информирует официальный сайт новой команды нападающего.

Дядюн прошел через молодежную команду «Рубина», а также принадлежал казанскому клубу с 2007 по 2017 год. Впрочем, в основном в это время он находился в аренде. Тем не менее игрок провел за «Рубин» 94 матча, в которых забил 13 мячей.

Воронежский «Факел» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 49 очков в 25 матчах. Он отстает от идущего на первом месте «Оренбурга» на четыре очка.