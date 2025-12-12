Бывший игрок «Рубина» Саво Милошевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист казанского «Рубина» Саво Милошевич рассматривает возможность возвращения в Россию уже в тренерском статусе. Как сообщается, его представители обсуждают условия с двумя клубами из российской премьер-лиги.

Несмотря на международное отстранение российских клубов, 53-летний Милошевич не раз выражал готовность работать в России. Сейчас он находится в статусе свободного агента после работы с иранским «Нассаджи». В прошлом сербский специалист также возглавлял сборную Боснии и Герцеговины.

Источник не раскрывает названия клубов, но подтверждает факт переговоров.

Милошевич, которому 53 года, ранее неоднократно заявлял о своей открытости к предложениям из России. Последним местом его работы был иранский «Нассаджи», а до этого он руководил сборной Боснии и Герцеговины.

В составе «Рубина» Милошевич провел сезон 2008 года и стал с казанской командой чемпионом России.